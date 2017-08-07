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Spor

Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl istifa etti

Kırmızı-siyahlılar, yeni başkanını arıyor

07 Ağustos 2017 16:29

Mali sorunlar ve 'şike' ile son günleri bir hayli zor geçiren Gaziantepspor'da Başkan İbrahim Kızıl ve kardeşi Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kızıl, yönetim kurulu görevlerinden ve üyeliklerinden istifa etti.

Gaziantepspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımız İbrahim Kızıl Gaziantepspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliğinden, Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kızıl Yönetim Kurulu Üyeliğinden 7 Ağustos 2017 tarihi itibari ile istifa etmiştir. İstifaları Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiş olup, kurulumuz bugün yapacağı toplantıda yeni başkanını seçecektir."

 

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

 

 

Gaziantepspor Kulübü

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