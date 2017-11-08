Gaziantepspor Başkanı Durmaz: "Gaziantep ile Gaziantepspor'u barıştıracağız"

Mustafa KANLI / GAZİANTEP, (DHA)- TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Gaziantepspor\'un Başkanı Huzeyfe Durmaz, Gaziantep ile Gaziantepspor\'u barıştırmak istediklerini söyledi.

Gaziantep\'teki çeşitli sivil toplum kuruluşları Celal Doğan Tesisleri\'nde Gaziantepspor yönetimini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, kulüp olarak maddi ve transfer anlamında sıkıntı yaşandığını söyledi.

40 gündür takımın başında olduklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Durmaz, \"Transfer yasağını aşmak ve Ocak ayında yeniden transfer yapabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Gaziantepspor eski yönetim maalesef şehir ile barışık değildi. Biz geldiğimizden beri herkesi ziyaret ediyoruz ve amacımız Gaziantep ile Gaziantepspor’u barıştırmak. Bizin amacımız Gaziantep ile Gaziantepspor\'u tek yumruk, tek bilek, tek yürek şeklinde bir araya getirmektir\" diye konuştu.

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