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Gaziantepspor – Adanaspor: 0-3

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) STAT: Gaziantep Kalyon HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Engin Erdem (xxx), Emrah Ünal (xxx) GAZİANTEPSPOR: Musa (x)- Zeki (x), Hasan (xx), Deniz (xx), İlker (xx), Ahmet (xx) (Dk

07 Nisan 2018 18:01

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)

STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Engin Erdem (xxx), Emrah Ünal (xxx)
GAZİANTEPSPOR: Musa (x)- Zeki (x), Hasan (xx), Deniz (xx), İlker (xx), Ahmet (xx) (Dk.46 Serhan xx), Oktay (xx), Erdal (x), Gökhan (x), Mustafa (xxx) (Dk.79 Harun x), Yusuf (xx) (Dk.62 Sait xx)
ADANASPOR: İrfan (xxx)- Gökhan Süzen (xx), Nelson (xx), Berkay (xxx), Oğuz (xx) (Dk.58 Uche xx), Onur (xx), Tevfik (xxx), Mustafa (xx) (Dk.73 Ahmet x), Da Silva (xx), Yakup (xx), Bahattin (xx)
GOLLER: Dk.5 Bahattin, Dk.86 Tevfik, Dk.88 Uche (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Erdal, Oktay, Hasan (Gaziantepspor), Berkan, Oğuz (Adanaspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 30\'uncu haftasında Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Adanaspor\'a 3-0 mağlup oldu

MAÇTAN DAKİKALAR

5\'inci dakikada topla beraber ceza alanı içine hareketlenen Bahattin, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
14\'üncü dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazanan Gaziantepspor\'da topun başına Ahmet geçti. Bu oyuncunun ceza alanı içine gönderdiği topa iyi yükselen Erdal\'ın kafayla vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
22\'nci dakikada Adanaspor\'un atağında Bahattin topla beraber ceza alanına hareketlendi. Ceza alanı ön çizgisine kadar çıkan kaleciyi geçen Bahattin\'in vuruşunda top direğe çarparak savunma oyuncularında kaldı.  
86\'ncı dakikada gelişen Adanaspor atağında sağ kanattan topla ilerleyen Nelson pasını ceza alanı içine aktardı. Topla buluşan Tevfik, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-2
88\'inci dakikada sağ kanattan buluştuğu topla ceza alanı ön çizgisine hareketlenen Uche\'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-3
Karşılaşma 3-0 Adanaspor\'un galibiyetiyle sona erdi.

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