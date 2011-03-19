-GAZİANTEPSPOR: 4 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 1 GAZİANTEP (A.A) - 19.03.2011 - Spor Toto Süper Ligde Gaziantepspor, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 4-1 yendi. 61. dakikada Popov, orta sahadan aldığı topla ceza sahasına sokuldu. Kaleci Oğuzhan'ın açıyı kapatmasına rağmen Popov, topu müsait pozisyondaki Cenk Tosun'a vermeyip kendisi vurmak isteyince meşin yuvarlağa kaleci sahip oldu. 62. dakikada, Ali'nin kullandığı korner atışında iyi yükselen Holosko topu filelere gönderdi: 2-1. 64. dakikada, Gaziantepspor forveti organize atakla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ceza alanına kadar sokuldu, Cenk Tosun'un ara pasında topla buluşan Olcan, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 3-1. 71. dakikada, Wagner'in sert vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü, Olcan, dönen topu filelere gönderdi: 4-1. 75. dakikada topla buluşan Olcan, müsait pozisyonda olan Cenk Tosun'a aktardı, bu oyuncunun vuruşu yan direkten döndü, tehlikeyi defans uzaklaştırdı. 81. dakikada, Dany ile kalecisinin anlaşmazlığından faydalanan İbrahim Akın, defansı geçerek vurdu, Dany çizgi üzerinde topu kornere gönderdi. Karşılaşma ev sahibi ekip Gaziantepspor'un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Kamil Ocak Hakemler: Bünyamin Gezer xxx, Erdinç Sezertam xxx, Mehmet Metin xxx Gaziantepspor: Karcemarskas xxx, Elyasa xxx, Emre xxx, Murat xx (Dk. 63 Zurita x), İvan xx, Dany xxx, Cenk xxx, Wagner xxx, Olcan xxx (Dk. 82 Orhan x), Hürriyet xxx, Popov xx (Dk. 63 Sosa xx) İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Oğuzhan x, Can x, Abdulkadir x, Zeki x (Dk. 77 Serhat x), Ali xx, Herve Tum xx (Dk. 61 Gökhan Ünal x), Holosko x, Ergün x (Dk. 30 İbrahim xx), Gökhan Süzen xx, Serhat x, Tevfik x Goller: Dk. 7 Hürriyet, Dk. 33, 64 ve 71 Olcan (Gaziantepspor), Dk. 62 Holosko (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Sarı kart: Dk. 66 Tevfik (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)