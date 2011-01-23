-GAZİANTEPSPOR 3 PUANLA BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 23.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yapılan maçta Gaziantepspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 yenerek, ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı. 51. dakikada Şahin'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı. 53. dakikada ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören yerden serbest vuruş kullanan Popov'un sert şutunda, top üstten auta gitti. 73. dakikada ceza alanı dışından Sarmov'un vuruşunda, top kaleci Karcemarskas'da kaldı. 79. dakikada Ivan'ın soldan ortasında ön direkte müsait durumda topla buluşan Wagner'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında önemli bir gol pozisyonu olmadı ve Gaziantepspor, İsmael Sosa'nın ilk yarıda atığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. -KASIMPAŞA TARAFTARINDAN PROTESTO- Kasımpaşalı taraftarlar, maçın 80. dakikasından sonra tribünde protestoya başladı. Taraftarlar, ''90 yıllık efsane, rezil oldu sizlerle'', ''Bu takım düşerse semti terk edin'', ''Formanın hakkını vermiyorsunuz'', ''En büyük taraftar, futbolcular sahtekar'' diye tezahürat yaparak, oyuncularını protesto etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından bir grup taraftar da ''Yönetim istifa'' diye bağırırken, bir grup da eski teknik direktörleri Yılmaz Vural lehine tezahürat yaptı. Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Aytekin Durmaz xx, Ali Saygın Öğel xx, Arkın Akgöl xx Kasımpaşa: Tolga x, Özgür xx (Dk. 83 Keller x), Erdi xx, Luiz Henrique x, Sancak x, Rahim Abdul x (Dk. 46 Bebbe x), Tjikuzu xx, Sarmov xx, Şahin xx, Fernando Ramos x (Dk. 65 Dmitrov x), Azar x Gaziantepspor: Karcemarskas xx, Elyasa xxx, Emre Güngör xx, Dany xxx, Ivan xx, Popov xx, Murat xx, Orhan xx, Jorginho xx (Dk. 74 Wagner x), Olcan xx (Dk. 89 Alper ?), Ismael Sosa xxx (Dk. 84 Julio Cesar x) Gol: Dk. 38 Ismael Sosa (Gaziantepspor) Sarı Kartlar: Dk. 34 Luiz Henrique, Dk. 63 Erdi, Dk. 90 Azar (Kasımpaşa), Dk. 34 Ismael Sosa, Dk. 58 Dany (Gaziantepspor)