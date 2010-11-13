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Spor

Gaziantepspor: 2 Fenerbahçe: 1

Sarı-Lacivertliler, Alex’in ‘dalya’ dediği maçta Gaziantepspor’a son 12 dakikada teslim oldu.

13 Kasım 2010 02:00

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantepspor'a 2-1 yenilerek zirve mücadelesinde yara aldı. Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Alex ligdeki 100. golüne ulaştı ancak takımını yenilmekten kurtaramadı.

Kanarya'nın golünü 18. dakikada kaptan Alex De Souza kaydederken, ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller 78. dakikada Serdar Kurtuluş ve 84. dakikada Olcan Adın'dan geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde 21 puanda karalarak 4. sırada yer aldı. 17 puanlı Gaziantepspor ise maç fazlasıyla 9. sıraya yükseldi.


Alex 'dalya' dedi

Mücadelenin 18. dakikasında Gaziantep filelerini havalandıran Brezilyalı oyuncu Fenerbahçe formasıyla ligde 100. golüne ulaştı. Alex Süper Lig'de ilk golünü 21 Ağustos 2004'te İstanbulspor ağlarına göndermişti.

Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Tolga Özkalfa xxx, M.Şahan Yılmaz xxx, Nihat Mızrak xxx

Gaziantepspor: Karcemarskas xxx, Yalçın xxx(Dk. 72 Emre Güngör x), Murat xx, Ivan De Souza xxx, Ahmet Arı xx (Dk. 63 Beto xx), Jorginho xxx, Dany Nounkeu xxx, Serdar xxx, Ismael Sosa xx, Olcan xxx, Orhan xxx

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Yobo xx, Bekir İrtegün xx, Kazım xx (Dk. 85 Niang ?), Alex xx, Stoch xx, Baroni x, Semih Şentürk xx (Dk. 75 Issiar Dia x), Mehmet Topuz xx, Gökhan Gönül xx, Caner Erkin xx

Goller: Dk. 18 Alex (Fenerbahçe), Dk. 78 Serdar Kurtuluş, Dk. 85 Olcan (Gaziantepspor)

Sarı Kartlar: Dk. 35 Bekir İrtegün, Dk. 66 Alex (Fenerbahçe), Dk. 53 Serdar Kurtuluş, Dk. 62 Orhan Gülle, Dk. 70 Yalçın (Gaziantepspor)


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