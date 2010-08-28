-GAZİANTEPSPOR: 2 - KONYASPOR: 2 GAZİANTEP (A.A) - 27.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor-Konyaspor karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı. 49. dakikada Sosa sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, Julio Cezar'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. 52. dakikada Sosa bu kez yerden ortaladı. Ceza sahasında hiçbir Gaziantepsporlu'nun dokunamadığı top dışarı gitti. 56. dakikada Gaziantepspor'un kazandığı serbest vuruşu Julio Cezar kullandı, meşin yuvarlak üsten auta çıktı. 60. dakikada, Gaziantepspor ceza sahası dışında topla buluşan Emre Toraman, yerden gelen topa sert vurdu, top kaleci Karcemarkas'ın sağından ağlarla buluştu: 1-2 61. dakikada Mehmet Yılmaz, ceza sahasında soldan gelen topa sol ayağıyla vurdu, top az farkla auta çıktı. 81. dakikada Serdar Kurtuluş, topu Konyaspor ceza alanına gönderdi, Emre Güngör müsait pozisyonda olmasına rağmen kötü vurdu. 84. dakikada Julia Cezar De Soza eşitliği sağladı. Konyaspor ceza alanında top Veli'nin eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Julio Cesar De Souza, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-2 Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. Stat: Kamil Ocak Hakemler: Barış Şimşek x, Serkan Gençerler xx, Mehmet Metin xx Gaziantepspor: Karcemarskas xx, Yalçın xx, Emre x, Murat xx, Ivan xx, Mehmet Yılmaz xx, Serdar Kurtuluş xx, Sosa x (Dk. 65 Beto xx), Olcan x (Dk. 87 Zurita x), Elyasa x, Julio Cezar De Souza xx Konyaspor: Gökhan xxx, Ogaili xx, Erdinç xx, Kere xx, Emre Toroman xxx, Caicedo xx, Veli xx, Hakan xx (Dk. 68 İbrahim Ege x), İvan Leitava xx (Dk. 88 Eser x), Adnan x, Dockal x (Dk 46. Ramazan x) Goller: Dk. 5 Mehmet Yılmaz, Dk. 84 Julio Cezar De Souza (penaltıdan) (Gaziantepspor), Dk. 45 Caicedo, Dk. 60 Emre Toraman (Konyaspor) Sarı Kartlar: Dk. 7 Elyasa, Dk. 37 Olcan, Dk. 90 Emre (Gaziantepspor), Dk. 34 İvan Leitava, Dk. 34 Gökhan, Dk. 54 Erdinç, Dk. 75 Caicedo, Dk. 84 Veli, Dk. 84 Kere (Konyaspor) Kırmızı Kart: Dk. 75 Murat Ceylan (Gaziantepspor)