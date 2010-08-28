T24 LogoT24 Logo
Spor

GAZİANTEPSPOR: 2

28 Ağustos 2010 02:31

-GAZİANTEPSPOR: 2 - KONYASPOR: 2 GAZİANTEP (A.A) - 27.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor-Konyaspor karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı. 49. dakikada Sosa sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, Julio Cezar'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. 52. dakikada Sosa bu kez yerden ortaladı. Ceza sahasında hiçbir Gaziantepsporlu'nun dokunamadığı top dışarı gitti. 56. dakikada Gaziantepspor'un kazandığı serbest vuruşu Julio Cezar kullandı, meşin yuvarlak üsten auta çıktı. 60. dakikada, Gaziantepspor ceza sahası dışında topla buluşan Emre Toraman, yerden gelen topa sert vurdu, top kaleci Karcemarkas'ın sağından ağlarla buluştu: 1-2 61. dakikada Mehmet Yılmaz, ceza sahasında soldan gelen topa sol ayağıyla vurdu, top az farkla auta çıktı. 81. dakikada Serdar Kurtuluş, topu Konyaspor ceza alanına gönderdi, Emre Güngör müsait pozisyonda olmasına rağmen kötü vurdu. 84. dakikada Julia Cezar De Soza eşitliği sağladı. Konyaspor ceza alanında top Veli'nin eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Julio Cesar De Souza, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-2 Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. Stat: Kamil Ocak Hakemler: Barış Şimşek x, Serkan Gençerler xx, Mehmet Metin xx Gaziantepspor: Karcemarskas xx, Yalçın xx, Emre x, Murat xx, Ivan xx, Mehmet Yılmaz xx, Serdar Kurtuluş xx, Sosa x (Dk. 65 Beto xx), Olcan x (Dk. 87 Zurita x), Elyasa x, Julio Cezar De Souza xx Konyaspor: Gökhan xxx, Ogaili xx, Erdinç xx, Kere xx, Emre Toroman xxx, Caicedo xx, Veli xx, Hakan xx (Dk. 68 İbrahim Ege x), İvan Leitava xx (Dk. 88 Eser x), Adnan x, Dockal x (Dk 46. Ramazan x) Goller: Dk. 5 Mehmet Yılmaz, Dk. 84 Julio Cezar De Souza (penaltıdan) (Gaziantepspor), Dk. 45 Caicedo, Dk. 60 Emre Toraman (Konyaspor) Sarı Kartlar: Dk. 7 Elyasa, Dk. 37 Olcan, Dk. 90 Emre (Gaziantepspor), Dk. 34 İvan Leitava, Dk. 34 Gökhan, Dk. 54 Erdinç, Dk. 75 Caicedo, Dk. 84 Veli, Dk. 84 Kere (Konyaspor) Kırmızı Kart: Dk. 75 Murat Ceylan (Gaziantepspor)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24