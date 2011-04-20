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GAZİANTEPSPOR: 1  

20 Nisan 2011 23:01

-GAZİANTEPSPOR: 1  - BEŞİKTAŞ : 1 (İLK YARI) GAZİANTEP (A.A) - 20.04.2011 - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Gaziantepspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi. 2. dakikada, Gaziantepspor atağında Olcan sol kanattan çizgiye indi ama savunmada İbrahim Toraman araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı. 4. dakikada, Beşiktaş atağında Fernandes ceza sahası dışından kaleye sert vurdu, top kaleci Karcemarskas'da kaldı. 5. dakikada Gaziantepspor Olcan Adın ile 1-0 öne geçti. Hürriyet orta sahada Quaresma'dan kaptığı topu sağ kanattaki Sosa'ya yolladı. Sosa'nın arka direğe ortasına İbrahim Toraman vuramayınca Olcan, topu yere temas ettirerek yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. 14. dakikada, sağ kanattan Cenk Tosun'un pasıyla buluşan Popov ceza sahasına kadar girdi. Ancak içeriye iyi çeviremeyince takımını 2. golden etti. 16. dakikada, Gaziantepsporlu futbolcular korneri paslaşarak kullandı. Ceza sahası içindeki Yalçın'a iyi ortaladı. İyi yükselemeyen Yalçın bomboş pozisyonda topu dışarı attı.  24. dakikada, Cenk Tosun'un ara pasında ceza sahasına giren Popov, şık hareketler sonrası uzak direğe iyi ortaladı, topa iyi yükselen Olcan'ın kafa vuruşu bu kez auta gitti.  33. dakikada, Beşiktaş'ın kazandığı korner atışında ceza sahası içinde oluşan karambolde hakem topun Yalçın'ın eline değmesi nedeniyle penaltı noktasını gösterdi. Verilen penaltıyı kullanan Simao sol çatala göndererek beraberlik golünü attı. 1-1. 39. dakikada, Gaziantep defansını dengesiz yakalayan Beşiktaşlı oyuncularda Quaresma'nın pasında Ernst topu iyi kontrol edemeyince Karcemarskas çıkarak topu kornere gönderdi.  41. dakikada,  Fernandes sol kanattaki Quaresma'yı aktardı ancak top biraz hızlı olunca kaleci Karcemarskas çıkarak tehlikeyi uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Stat: Kamil Ocak Hakemler: Kuddusi Mütüoğlu, Ali Saygın Ögel, Serdar Akçer Gaziantepspor: Karcemarskas, Yalçın, İvan, Şenol Can, Serdar Kurtuluş, Sosa, Cenk Tosun, Wagner, Olcan Adın, Hürriyet, Popov Beşiktaş: Rüştü, İsmail Köybaşı, Fernandes, Sivok, Quaresma, Ekrem Dağ, Necip Uysal, İbrahim Toraman, Ernst, Simao, Almeida Goller: Dk. 5 Olcan Adın (Gaziantepspor), Dk. 33 Sımao (penaltıdan Beşiktaş) Sarı Kartlar: Dk. 34 Hürriyet (Gaziantepspor), Dk. 38 İbrahim Toraman (Beşiktaş)

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