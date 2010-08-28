-GAZİANTEPSPOR: 1 - KONYASPOR: 1 (İLK YARI) GAZİANTEP (A.A) - 27.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor-Konyaspor maçının ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı. 5. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında, Sosa topu ceza alanına ortaladı. Topu iyi takip eden Mehmet Yılmaz, yükselip kafayı vurdu ve topu filelerle buluşturdu: 1-0 10. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Ceza sahası içine yapılan ortada Laitava'nın kafayla vurduğu top üst direkten döndü. 24. dakikada hakem Barış Şimşek maçı durdurarak, futbolculara su molası verdi. 27. dakikada Konyaspor'dan İvan Leitava, Gaziantepspor ceza sahasına girdi, müsait pozisyondaki Dockal'a verdi. Bu futbolcunun gelişine vurduğu meşin yuvarlak üstten auta gitti. 43. dakikada Emre'nin ceza sahasında kaptırdığı topla buluşan Caicedo, topu önünde buldu. Bu futbolcunun vuruşunda top defanstan döndü. 45. dakikada, Konyaspor kontra atağında Caicedo defansı geçerek ceza sahasına sokulup düzgün vurdu, top filelerle buluştu: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. Stat: Kamil Ocak Hakemler: Barış Şimşek, Serkan Gençerler, Mehmet Metin Gaziantepspor: Karcemarskas, Yalçın, Emre, Murat, Ivan, Mehmet Yılmaz, Serdar Kurtuluş, Sosa, Olcan, Elyasa, Julio Cezar De Souza Konyaspor: Gökhan, Ogaili, Erdinç, Kere, Emre Toroman, Caicedo, Veli, Hakan, İvan Leitava, Adnan, Dockal Goller: Dk. 5 Mehmet Yılmaz (Gaziantepspor), Dk. 45 Caicedo (Konyaspor) Sarı Kartlar: Dk. 7 Elyasa, Dk. 37 Olcan (Gaziantepspor), Dk. 34 İvan Leitava, Dk. 34 Gökhan (Konyaspor)