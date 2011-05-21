Gaziantepspor: 0 Beşiktaş: 0

T24 - Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, Gaziantepspor ile 0-0 berabere kaldı.







Gaziantep Kamil Ocak Stadından oynanan karşılaşmaya Beşiktaş A2 takviyeli bir kadro ile çıktı.

Mücadelenin ilk yarısında izleyenler futbola doyarken her iki ekipte yakaladıkları gollük fırsatları değerlendiremediler ve devre 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıda etkili olan taraf evsahibi G.Antepspor oldu. Ligi 3. sırada bitirebilmek için Bursaspor ile çekişen Kırmızı-Siyahlılar, kendilerine gereken galibiyet için Beşiktaş kalesinde yoğun baskı kurdular. Beşiktaş'ın da kontra ataklarla etkili olmaya çalıştığı devrede her iki takımda gollük pozisyonlar bulsalar da skoru lehlerine çevirecek golü atamadılar ve mücadele 0-0'lık skorla sona erdi

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Beşiktaşlı Ekrem Dağ çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Beşiktaş ligi 5. sırada tamamlarken, Gaziantepspor ise 4. sırada yer aldı.

Bu sonuçla sezonu 4. sırada bitiren Gaziantepspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ön eleme turu oynayacak. Kırmızı siyahlı temsilcimiz, 3 turu geçtiği takdirde Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş ise 1 ön eleme turu oynayacak ve bu turu geçmesiyle Avrupa'daki bir başka temsilcimiz olacak.





GAZİANTEPSPOR: 0 - BEŞİKTAŞ: 0



STAT: Kamil Ocak

HAKEMLER: Barış Şimşek, M. Emre Eyisoy, Cem Satman



GAZİANTEPSPOR: Eray, Emre Güngör, Ivan, Zurita, Dany Nounkeu (Dk. 73 Yalçın), Serdar Kurtuluş, Sosa, Wagner, Olcan, Orhan (Dk. 84 Jorginho), Popov (Dk. 67 Julio Cesar)

BEŞİKTAŞ: Hakan, İsmail, Hilbert, Ekrem Dağ, Necip (Dk. 80 Cumali), Onur (Dk. 83 Volkan), Erhan, Mehmet Aurelio, Bobo, Rıdvan (Dk. 90 Mertcan), Atınç



KIRMIZI KART: Dk. 90 Ekrem Dağ (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 19 Zurita, Dk. 56 Sosa, Dk. 73 Wagner (Gaziantepspor), Dk. 87 Cumali (Beşiktaş)





İlk yarıdan pozisyonlar



12. dakikada, İsmail'in sağ kanattan hücuma çıktığı pozisyonda Wagner topu kazandı. Wagner 3 Beşiktaşlı futbolcuyu geçtikten sonra topu ceza sahası içine ortaladı tehlikeyi defans uzaklaştırdı.

14. dakikada Wagner'in ceza sahası içine kullandığı serbest vuruşta topu savunma karşıladı. Yükseklik kazanan topa Orhan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

23. dakikada, Necip'in pasıyla yay üzerinde buluşan Bobo dönerek sert vurdu, top savunmada kaldı.

31. dakikada, organize atakta topla son buluşan Serdar'ın yay üzerinden çektiği şutta top üstten auta gitti.

44. dakikada ceza sahası içine güzel hareketlerle giren Popov'un dar açıdan yaptığı vuruşta Wagner topa dokunmakta geç kalınca top auta gitti.

45 1. dakikada, Ivan, Zurita ile verkaça girdi. Topla yay üzerinde Ivan'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.





İkinci yarıdan pozisyonlar



60. dakikada, Bobo'nun savunma arkasına attığı topu alan Ekrem ceza alanına girerek sert vurdu, kaleci Eray iyi bir refleksle mutlak tehlikeyi önledi.

65. dakikada, Gaziantepspor gole çok yaklaştı. Popov, kısa paslarla atağa çıktı ve sağdan ortaladı, topla buluşan Sosa, arka direkte topa kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

73. dakikada, Wagner ceza sahası içinde Hilbert ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı, kırmızı-siyahlı futbolcular penaltı için itiraz ederken, hakem, Wagner'in, kendisini yere attı gerekçesiyle sarı kart gösterdi.

90 2. dakikada, Julio Cesar plase vurdu, Hakan iki hamlede topu kontrol etti.

90 4 dakikada, ceza sahası sağ çaprazında rakibini geçen Sosa'nın şutu savunmada kaldı. Kırmızı-siyahlı oyuncular penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.





