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Spor

Gaziantepspor 0-2 Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında düşme hattında bulunan Gaziantepspor, evinde Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu

12 Mart 2017 00:26

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Gaziantepspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Gaziantep Arena’da oynanan mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çaldı. Maç konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Lacivert beyazlı takımın ilk golü 53’te geldi. Sağdan son çizgiye inan Tunay’ın pasında Turgut Doğan istediği vuruşu yapamadı ama top arka taraftaki Castro’nun önünde kaldı. Onun müsait durumda yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

90+3’te skoru belirleyen sayı geldi. Gaziantepspor tüm hatlarıyla rakip yarı sahadayken kaptırılan top sonrası gelişen Kasımpaşa atağında savunma 3’e 1 yakalandı. Sağdan ceza sahasına sokulan Ahmed’in pasında Guanca boş kaleye gönderdi topu ve fark ikiye çıktı: 0-2.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 16 puan ile sonuncu sırada bulunuyor. Lacivert beyazlı ekip ise puanını 32’ye yükseltti. Ligin 25. haftasında Paşa, İstanbul’da Osmanlıspor’u ağırlayacak. Son sırada bulun Bülent Uygun’un öğrencileri Kayserispor deplasmanına çıkacak.

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