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Spor

Gaziantepspor 0-1 Trabzonspor

Süper Lig'in 6. haftasında aldığı 3-2'lik Ankaragücü galibiyetinden sora yüzü gülmeyen Trabzonspor, bu

29 Ekim 2011 03:00

T24 - Süper Lig'in 6. haftasında aldığı 3-2'lik Ankaragücü galibiyetinden sora yüzü gülmeyen Trabzonspor, bu şanssızlığını Gaziantep deplasmanında bozdu. Bordo-mavililer Halil Altıntop'un 90+3. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.



Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantepspor'la karşılaştı. Karadeniz ekibi maçı 1-0 kazanırken galibiyeti getiren gol 90+3. dakikada Halil Altıntop'tan geldi.

Son galibiyetini 14 Ekim'de Ankaragücü karşısında 3-2'lik skorla alan Bordo-mavililer, 15 gün sonra 3 puan hasretine son verdi. Karadeniz temsilcisi Ankaragücü maçından sonra ligde oynadığı 2 maçta da berabere kalmış, 18 Ekim'de ise Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında CSKA Msokova'ya 3-0 mağlup olmuştu.

Bu sonuçla birlikte Karadeniz Kaplanları puanını 16'ya çıkararak maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Gaziantepspor 8 puanla 15. sırada kaldı.


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