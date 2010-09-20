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Spor

GAZİANTEPSPOR: 0

20 Eylül 2010 23:59

-GAZİANTEPSPOR: 0 - BURSASPOR: 0 (İLK YARI) GAZİANTEP (A.A)  - 20.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'deki Gaziantepspor-Bursaspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz berabere sona erdi. 16. dakikada, karşılaşmanın ilk tehlikeli atağında Sercan Yıldırım, orta alandan aldığı topla ceza alanına kadar girdi. Defansı da geçen Sercan Yıldırım'ın vuruşunda top kalecinin solundan az farkla auta gitti. 22. dakikada, sol kanattan hareketlenen Ozan'ın ceza sahasının ortasına gönderdiği topa Sercan Yıldırım, gelişine vurmak istedi, ancak başarılı olamadı. Gaziantepspor defansı bu tehlikeyi uzaklaştırdı. 28. dakikada Popov, Bursaspor ceza sahası önünde aldığı topa güzel vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ivankov'un kucağında kaldı. Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 sona erdi. Stat: Kamil Ocak Hakemler: Deniz Çoban, Nihat Mızrak, Muharrem Yılmaz Gaziantepspor: Karcemarskas, Yalçın Ayhan, Elyasa, Emre Güngör, İvan De Souza, Zurita, Serdar Kurtuluş, Ismael Sosa, Olcan, Popov, Julio Cesar De Souza Bursaspor: İvankov, Svensson, Sercan Yıldırım, Mustafa Keçeli, İvan Ergic, İbrahim, Ömer Erdoğan, Ozan, Volkan, Batalla, Ali Tandoğan

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