Gaziantepspor - Tetiş Yapı Elazığspor: 0-3

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA)

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Yiğit Arslan (xxx), Mehmet Şahan Yılmaz (xxx), Emin Yıldırım (xxx)

GAZİANTEPSPOR: Musa (x)- Hüseyin (x), Hasan (xx), Deniz (xx), İlker (xx), Ahmet (xx) (Dk.66 Cuma xx), Erdal (x), Müslüm (xx), Gökhan (x) (Dk.76 Sait xx), Mustafa (xxx), Yusuf (xx)(Dk.84 Zeki)

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet Fener (xxx)- Alpaslan (xx) (Dk.69 Mertan xx), Kadir (xx), Fatih (xxx), Tatos (xx), Hora (xx), Diarra (xxx) (Dk.84 Adem), Mehmet (xx), Emre (xx), Halil (xx)(Dk.66 Muhammed xx), Sezgin (xx)

GOLLER: Dk.65 Alpaslan (P), Dk.72 Tatos, Dk.80 Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)

KIRMIZI KART: Dk. 40 Hüseyin (Gaziantepspor)

SARI KARTLAR: Alpaslan, Adem (Tetiş Yapı Elazığspor)

SPOR Toto 1\'inci Lig\'in 26\'ncı haftasında Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor\'a 3-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

20\'nci dakikada topla beraber ceza alanı içine hareketlenen Hora, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta çıktı.

61\'inci dakikada sol kanattan gelişen Tetiş Yapı Elazığspor atağında Fatih\'in yaptığı ortada topa iyi yükselen Alpaslan\'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

64\'üncü dakikada konuk takımın geliştirdiği atakta Mustafa\'nın, Hora\'yı ceza alanı içinde düşürmesini hakem Yiğit Arslan penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan Alpaslan topu ağlara gönderdi: 0-1.

72\'nci dakikada Tetiş Yapı Elazıspor\'da ceza alanı ön çizgisinde kazanılan serbest vuruşu Tatos kullandı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

80\'nci dakikada sol kanattan gelişen Tetiş Yapı Elazığspor atağında Emre\'nin pasıyla ceza alanı içinde buluşan Diarra\'nın plasesinde top ağlarla buluştu: 0-3.

Karşılaşma Tetiş Yapı Elazığspor\'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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