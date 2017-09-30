Gaziantepspor - MKE Ankaragücü: 1-2

Metin Faruk TAMER / GAZİANTEP,(DHA)

STAT: Gaziantep Stadyumu

HAKEMLER: Hakan Ceylan (xxx), Serkan Gençerler (xxx), Orkun Aktaş (xxx)

GAZİANTEPSPOR: Adnan (xx)- Şenol (xxx), Serhan (x), Hüseyin (xx), Hasan (xx), İlker (xxx), Muhammed (xx), Oktay (xx), Müslüm (xxx), Gökhan (xx) (Dk. 85 Mustafa), Yusuf (xx) (Dk. 72 Harun x)

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan (xx)- Erdem (xxx), Alihan (xx), Gençer (xxx), Mehmet Sak (xx), Sedat (xx) (Dk. 57 Kehinde x), Arif (xxx) (Dk. 72 Abdülkadir x), Kenan (xx) (Dk. 46 Da Silva), Putsila (xx), İlhan (xx), Mehmet Umut Nayir (xx)

GOLLER: Dk. 63 Serhan (Gaziantepspor), Dk. 75 ve 89 Kehinde (MKE Ankaragücü)

KIRMIZI KART: Dk.90 Serhan (Gaziantepspor)

SARI KARTLAR: Gökhan, Muhammed, Oktay, Adnan (Gaziantepspor), Mehmet Sak, Mehmet Umut Nayir, Alihan, Ferhat (MKE Ankaragücü)

TFF 1\'inci Lig\'in 7\'nci haftasında Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’ne 2-1 mağlup oldu.

54’üncü dakikada Muhammed’in pasını kontrol eden Oktay’ın şutunda top kalecide kaldı.

58’inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Da Silva’nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

60’ıncı dakikada orta sahadan gelen topu iyi kontrol eden Putsila’nın ceza sahası çizgisinde yaptığı vuruşunda top, direğe çarparak dışarı çıktı.

63’üncü dakikada Muhammed İldiz’in sırtına çarparak meşin yuvarlak Serhan’ın önüne düştü. Serhan’ın düzgün vuruşunda top, ağları havalandırdı: 1-0.

75’inci dakikada Mehmet Sak’ın sol kanattan yaptığı ortasında iyi yükselen Kehinde’nin kafa vuruşunda top kaleye girdi: 1-1.

89’uncu dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Kehinde’nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşma konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

