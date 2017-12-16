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Spor

Gaziantepspor - Denizlispor: 0-0

Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) -  STAT: Gaziantep Stadyumu HAKEMLER: Erkan Özdamar (xxx), Seyfettin Ünal (xxx), Utku Tunavelioğlu (xxx) GAZİANTEPSPOR: Adnan (xxx)- Şenol (xxx), Serhan (xx), Zeki (x), Hasan (xxx), İlker (xxx), Muhammed (xx) (Dk

16 Aralık 2017 18:47

Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) - 
STAT: Gaziantep Stadyumu
HAKEMLER: Erkan Özdamar (xxx), Seyfettin Ünal (xxx), Utku Tunavelioğlu (xxx)
GAZİANTEPSPOR: Adnan (xxx)- Şenol (xxx), Serhan (xx), Zeki (x), Hasan (xxx), İlker (xxx), Muhammed (xx) (Dk.50 Hüseyin x), Oktay (xx), Müslüm (xxx), Gökhan (xx) (Dk.77 Mustafa x), Yusuf (xx) (Dk.90 Halil)
DENİZLİSPOR: Asil Kaan (xxx)- Taşkın (xxx), Kerem (xx), Taha (xxx), Cenk (xx), Berkan (xxx), Bariş (xx), Anıl (xx) (Dk.86 Ramazan), Kappel (xx) (Dk.82 Cihan), Ziya (xx), Yasin (xx) (Dk.75 Hüseyin x)
KIRMIZI KART: Dk.40 Zeki (Gaziantepspor)
SARI KARTLAR: Gökhan, Oktay, (Gaziantepspor) - Taha, Ziya, Cenk, Barış, Kerem (Denizlispor)
TFF 1\'inci Lig\'in 16\'ncı haftasında Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Denizlispor ile golsüz berabere kaldı.
40\'ıncı dakikada Zeki, rakibine yaptığı hareket sonucu hakem tarafından ikinci sarı kartla cezalandırılıp kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
54’üncü dakikada gelişen Kerem\'in ortasına yükselen Kappel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.
84’üncü dakikada Kerem’in ceza sahası dışından vuruşunda topu, kaleci Adnan çıkardı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
(FOTOĞRAFLI)

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