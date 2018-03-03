T24 LogoT24 Logo
Spor

Gaziantepspor - Balıkesirspor Baltok maçının ardından

Oktay Derelioğlu: "Ortaya konulan oyundan memnunum " Giray Bulak: "Kötü oynadığımız bir maçta kazandık" Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'in 25'inci haftasında evinde konuk ettiği Balıkesirspor Baltok’a 3-1 mağlup olan Gaziantepspor'd

03 Mart 2018 19:16

Oktay Derelioğlu: \"Ortaya konulan oyundan memnunum \"

Giray Bulak: \"Kötü oynadığımız bir maçta kazandık\"

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 25\'inci haftasında evinde konuk ettiği Balıkesirspor Baltok’a 3-1 mağlup olan Gaziantepspor\'da teknik direktör Oktay Derelioğlu, maçı kazanmayı hak eden tarafın kendileri olduğunu ifade ederek, şunları dedi:
\"Bugün hak eden, iyi oynayan bizdik ama bireysel hatalar nedeniyle kaybettik. İkinci yarıdaki penaltı pozisyonu maçın kırılma anı oldu. Bugün şans da yanımızda olmadı. Bir kaç iyi şutumuz vardı ama olmadı. Şans faktörü önemli ama oyuncularımın oyundan düşmemesi beni mutlu ediyor. Takımın gelişiminden özellikle son 3 haftadır son derece memnunum. Karşımızda son derece kaliteli bir takım vardı. Balıkesirspor’u tebrik ediyorum. \"
GİRAY BULAK: SEZONUN EN ZOR MAÇI OLACAĞINI BİLİYORDUK
Balıkesirspor Baltok\'un teknik direktörü Giray Bulak ise, “Kötü oynadığımız bir maçtı ama en iyi tarafı kazanmamız oldu. Ben buraya gelirken sezonun en zor maçı olacağını söyleyerek geldim. Beraberlik veya mağlubiyetin getireceği bir maçtı. Rakip takımın oyuncularını ve Oktay hocayı tebrik ediyorum. Hepsi pırlanta gibi çocuklar. Bu çocuklardan bazılarını Türk futboluna kazandırmak lazım. Bundan sonraki maçta 3 puan daha almamız halinde yeni bir hedef belirleyebileceğiz. Artık ligdeki her maç 6 puanlık oldu. Ligin sonuna kadar neyin ne olacağı belli olmayacak gibi. İnşallah biz de bu yarışın içerisinde oluruz” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Oktay Derelioğlu\'nun açıklamaları
- Giray Bulak\'ın açıklamaları

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oktay DerelioğluBulakBURUN  GAZİANTEP DHA Spor TotoLigBalıkesirspor BaltokaGaziantepsporBugünBirTakımınKarşımızdaBalıkesirsporuBULAK SEZONUN EN ZOR MAÇI OLACAĞINI BİLİYORDUK Balıkesirspor BaltokGiray BulakBen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24