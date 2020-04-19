Gaziantepli fırıncıdan 'drone'lu ekmek servisi!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ikinci gününde bir fırıncı evlerinde çıkamayanlara 'drone'la ekmek servisi yaptı.

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydanlar, cadde ve sokaklar sessizliğini korudu.



İlçedeki bazı fırıncılar sokakları dolaşarak ekmek satışı yaparken, fırıncı Fatih Demire ise drone ile vatandaşlara ekmek ulaştırdı.

Görenleri şaşırtan uygulama kapsamında sipariş veren bazı vatandaşlar balkonlarına yanaşan 'drone'dan ekmeklerini aldı. (DHA)