Gaziantep'in Suriye sınırında 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması uzatıldı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Valiliği, Suriye sınır hattındaki özel güvenlik bölgesi uygulamasını 15 gün süreyle uzatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye sınırda güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmeyi amaçlayan uygulamanın 15 gün süreyle uzatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

\"2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu\'nun 32/A maddesi gereğince; hududun geri bölgesinde, 28Eylül 2018 Cuma günü saat 17.00\'de başlayıp, 12Ekim 2018 Cuma günü saat 17.00\'de bitecek şekilde (15) gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 28Eylül 2018- 12 Ekim 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır.\"