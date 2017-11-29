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Gaziantep'in 3 ilçesinde, açık alan etkinlik yasağı 1 ay daha uzatıldı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Valiliği tarafından alınan kararla merkez Şehitkamil, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde, açık alanda yapılacak her türlü etkinliklere yönelik yasak 1 ay daha uzatıldı

29 Kasım 2017 18:52

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Valiliği tarafından alınan kararla merkez Şehitkamil, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde, açık alanda yapılacak her türlü etkinliklere yönelik yasak 1 ay daha uzatıldı.
Gaziantep Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, kamu düzeninin korunmasını amacıyla kararının OHAL kapsamında uzatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
\"Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu\'nun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun 11/c maddesi gereğince, 01 Aralık 2017- 01 Ocak 2018 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak \'açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi vb.\' etkinlikler, Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerimizde, Valiliğimizce yasaklanmıştır.\"

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