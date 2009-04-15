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Spor

Gaziantep'e Portekizli teknik direktör

15 Nisan 2009 14:52

Gaziantepspor'da Nurullah Sağlam'ın ayrılmasının ardından anlaşmaya varılan Portekizli teknik adam Jose Couceiro, Gaziantep'e geldi.

Dün akşam uçakla İstanbul'a gelen Jose Couceiro, geceyi İstanbul'da geçirdikten sonra bu sabah THY'ye ait bir uçakla Gaziantep'e geldi. Havaalanında kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Coceiro ve yardımcıları konaklayacağı otele geçti.

Couceiro'nun bugün öğleden sonra yapılacak antrenmanlara katılarak görevine başlayacağı öğrenildi. Couceiro'nun antrenman öncesi futbolcularla bir araya gelerek tanışacağı ifade edildi.

Gaziantepspor'un yeni teknik direktörü Jose Couceiro'nun, bugünkü antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.

Couceiro'nun, Paskalya tatili nedeni ile Litvanya Futbol Federasyonu'ndaki işlemlerinin uzaması nedeniyle Gaziantep'e geç geleceği bildirilmişti. Portekizli teknik adam, Luiz Felipe Scolari'nin birinci yardımcılığının yanı sıra Porto FC, son olarak da Litvanya Milli takımını çalıştırmıştı.

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