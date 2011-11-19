Gaziantep'e Avrupa yasağı



T24- Türkiye Futbol Federasyonu kırmızı siyahlıların Avrupa lisansını iptal etti. Karar, UEFA kriterleri gereği alındı. Aynı durumda bulunan siyah beyazlılar ise 10 milyon Euro vererek direkten döndü.





Türkiye'de bir ilk daha yaşandı. Ülkeyi sarsan şike soruşturmasının ardından, play off sistemiyle bu sene bir çok ilki yaşayan futbolumuzda perde arkasında artık emsal olacak ve bomba etkisi yaratacak bir karar daha alındı. Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in köklü kulüplerinden Gaziantepspor’un Avrupa lisansını iptal etti.





Futbol Federasyonu, transfer borçlarından ötürü Gaziantepspor’a önümüzdeki sezon için ligde hangi dereceye sahip olursa olsun, Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşıp, final oynasa bile Avrupa Kupaları’nda mücadele etme yasağı getirdi.





Kırmızı siyahlılar, Avrupa’da ülkemizi temsil etme hakkı kazansa da yurtdışında resmi maç oynayamayacak. Karar, UEFA kriterleri gereği Gaziantepspor’un, diğer kulüplere ve oynattığı futbolcularına olan borçlarından dolayı alındı.





Beşiktaş aynı sıkıntının eşiğinden döndü





Aynı sıkıntının eşiğinden dönen ise Beşiktaş oldu. Şampiyonluk adaylarından olan ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki tek temsilcimiz konumundaki siyah beyazlıların da ipten döndüğü ortaya çıktı.

Beşiktaş da aynı Gaziantepspor gibi ödenmemiş borçları nedeniyle aynı problemle karşı karşıya kaldı. Ancak, futbolcularına ve transfer döneminde ilişkide olduğu kişi, kurum ve kulüplere borcu bulunan Beşiktaş, 10 milyon Euro vererek, Avrupa’dan ihraç edilmekten ucuz kurtuldu.





Federasyon’dan kulüplere taviz yok





Gaziantepspor’a getirilen Avrupa yasağının ardından Futbol Federasyonu işi sıkı tutma kararı aldı. Bundan sonra kulüplere, ödeme düzensizliği ve borçlanma konusunda asla taviz verilmeyecek. UEFA’nın belirlediği kriterler bundan böyle harfiyen uygulanacak. Mali tablosunu düzeltmeyen kulüplere, Avrupa kapısı tamamen kapanacak.





UEFA ne diyor?





UEFA’nın Avrupa kupalarına katılım koşullarını açıkladığı statüsünde 2.04 maddesinin c bendinde Mali Fair Play koşullarına değiniliyor. Maddede, “Kupaya katılacak kulüp, Mali Fair Play kriterlerine göre lisansa sahip olmalıdır. UEFA kriterlerine uygun yapılanmasını gerçekleştirememiş kulüpler, sportif performans sergileseler bile Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ne katılamazlar” deniliyor.





Mali kriter nedir?



Kulübün, dönem içerisinde meydana gelebileceği planlanan bütün yükümlülüklerini yerine getirebilecek yeterli mali kaynaklara ve kullanılabilir kredi olanaklarına sahip olduğunu gösteren kanıtlar.





Mallorca da borcundan alınmadı





UEFA’nın “finansal fair-play” uygulamasına göre, kulüpler bundan böyle gelirlerinden fazla harcama yapamayacak. Gideri, gelirlerini aşan kulüplerin, Avrupa kupalarına katılmalarına izin verilmeyecek. Önceki sezon La Liga ekibi Mallorca da UEFA’nın hali hazırdaki finansal kriterlerine takıldı. UEFA, borcu 85 milyon Euro’ya ulaşan kulübün, Avrupa Ligi’nde mücadele etmesine izin vermedi. Mallorca’nın yerine kupaya Villarreal katıldı.