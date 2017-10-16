Gaziantep'e 'Avrupa Şeref Plaketi' verildi

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- AVRUPA Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'e, \'Avrupa Şeref Plaketi\' verildi.

Türkiye’nin, 9 Ağustos 1949\'dan bu yana üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından verilen Avrupa Ödülleri’nin bu yılki sahiplerinden biri de Gaziantep oldu. Gaziantep, ilki 2012 yılında \'Avrupa Diploması\', ikincisi 2016 yılında \'Avrupa Şeref Bayrağı\' ve bu yıl ise Avrupa ödülünün üçüncü nişanı olan \'Şeref Plaketi\'yle ödüllendirildi. Şehirlerin faaliyetlerine Avrupa’daki belediyeleri ne kadar dahil ettiği, kültürel ve sosyal etkinliklerini ne ölçüde gerçekleştirdiği, uluslararası gençlik programlarını ve sosyal, kültürel açıdan birlik beraberliğin sağlanması çerçevesinde dezavantajlı gruplara ne ölçüde etki edildiği konuları dikkate alınarak verilen \'Avrupa Şeref Plaketi\' Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu\'nda tören düzenlendi. Törene; Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin, Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AB Türkiye Delegasyon Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera ile belediye meclis üyeleri ve Avrupa\'dan gelen davetliler katıldı. Törende konuşan AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin, Avrupa Birliği\'nin kuruluş amacına değinerek Gaziantep\'in tam üye olmayı hak etmiş bir şehir olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Avrupa Birliği iki temel felsefe üzerine inşa edilmiştir. Hepimizin malumu olmak üzere; bunlardan birincisi birlikte yaşamak, diğeri ise birlikte büyümek kültürüdür. Sayın Gabriel, bu şehir tam yüzyıllardır yani Avrupa Birliği inşa edilmeden önce de birlikte büyüme, birlikte yaşama kültürüne sahip bir şehirdir. Bu yönüyle Türkiye\'nin diğer şehirleri gibi çoktan Avrupa Birliği\'nin tüm üyesi olmayı hak etmiş bir şehirdir. Bu anlamda Gaziantep, tam 59 yıldan bu yana Avrupa Birliği\'ni tam üyelik sürecinde bekletilmenin acısını, sızını da açıkçası çekiyor. Bu sizin Gaziantep\'e ilk ziyaretiniz. Ben eminimki son ziyaretiniz olmayacaktır. Bu şehir dışarıdan gelenlere kendisine aşık eden, bağlayan da bir şehirdir aynı zamanda. Eminimki Avrupa Birliği\'ne de çok önemli değerler katacak bir şehirdir.\"

AB Türkiye Delegasyon Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera ise, birlikte çalışmanın devam edilmesi gerektiğini söyledi. Munuera, \"Burada istihdam yaratılması ekonomik ve turizmin geliştirilmesi alanı var. Gaziantep\'in her yıl turist çekmesine şaşırmıyorum, çünkü normal bir durum. Gaziantep\'te Suriye krizine çözüm bulmaya çaba sarf ediyor. Bunlar evrensel değerler. Birlikte çalışmaya devam edelim. Bu bizim kültürel mirasımız için önemli\" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, Gaziantep\'in kültür mirasının yanı sıra değerlerini anlatarak, şunları söyledi:

\"Bazı ödüller çok daha kıymetli ve manidardır. Aslında tam da böyle bir zaman diliminde yaşıyoruz. Dünyaya baktığımız zaman bütün kaosları, bütün sıkıntıların hat safhada olduğu, dünya barışının adaletinin sosyal barışı ve sosyal devlet anlayışının gittikçe zayıfladığı ve en özellikle en acımasız kısmının da bölgemizde yaşandığı bir zaman diliminden geçiyoruz. Bu zaman diliminde çok daha önemli yapmamız gereken işler olduğunu görüyoruz. Özellikle Avrupa Birliği\'nin kuruluş felsefesine baktığımız zaman, neden bu birlik kuruldu, neden bugün bu ödüller veriliyor diye baktığımızda hepimiz hafızamızı yoklamak durumundayız. Dünya, iki dünya savaşından sonra göçler, ölümler, açlıklar sonunda birlikte rahmet var anlayışıyla kendi içinde birlikler oluşturdu. Avrupa Birliği de insan hakları, demokrasi, özgürlükler, dezavantajlılık hakları, özellikle kadın ve engelli hakları konusunda savaşmadan birlikleri ve bütün insanlık için bir birlik oluşturma ihtiyacını gördü. Üzerinden yarım asır geçmesine rağmen birçok birliklere, birçok uluslararası oluşumlara rağmen insanlık neden acı çekiyor bunun cevabının hep birlikte bulmamız gerekiyor.\"

Vali Yardımcısı Uğur Aladağ da, \'Şeref Plaketi\'yle ödüllendirilmenin ve haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, kültür mirasının gelecek kuşaklara da aktarılması için gayret içerisinde olduklarını anlattı. Konuşmaların ardından katılımcılar, birbirlerine karşılıklı hediye verip \'Avrupa Şeref Plaketi\' önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



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