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Gaziantep'e 3 havan mermisi düştü!

Geçen 28 Ocak günü ve dün sınırda mayın tespit ve temizleme görevi yürüten askeri birliğe IŞİD militanları tarafından ateş açılmıştı

03 Şubat 2016 16:17

Suriye'nin Carablus kentindeki IŞİD militanları, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde sınır hattında mayın temizliği yapan askerlere ateş açtı. Askerler ateşe misliyle karşılık verirken, Suriye tarafından ateşlenen 3 havan mermisi ise Karkamış'ta boş araziye düştü. 

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; geçen 28 Ocak günü ve dün sınırda mayın temizleme aracıyla, mayın tespit ve temizleme görevi yürüten askeri birliğe Carablus'taki IŞİD militanları tarafından ateş açılmış, askerler de bunun üzerine karşılık vermişti. Bu olayın ardından sabah saatlerinde Karkamış ilçe merkezine 1 kilometre mesafede, mayın temizleme çalışması yürüten askerlere, yine Carablus'taki IŞİD militanları tarafından ateş açıldı.

 

IŞİD misillemeye karşılık verdi

 

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından IŞİD militanlarının bulunduğu bölgeye angajman kuralları kapsamında misilleme atışı yapıldı. Obüs ve zırhlı araçlardan açılan ateş sırasında aralıklarla IŞİD militanları ateş etmeye devam etti. Bu sırada Suriye tarafından atılan 3 havan mermisi ise Karkamış Belediyesi yakınlarındaki boş araziye düştü. Patlamada yaralanan olmazken, sınırda görevli zırhlı birlikler, havan mermilerine karşılık olarak da IŞİD hedeflerine yönelik misilleme atışı yaptı.

 

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