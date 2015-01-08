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Gaziantep'de korkutan deprem

Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

08 Ocak 2015 23:22

Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar, evlerinden dışarı çıktı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı Deprem Bilgilendirme Servisi tarafından merkez üssü Nurdağı'nın Durmuşlar Mahallesi'nde saat: 20.44'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerin 7.67 kilometre derinliğinde meydana deprem nedeniyle vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde hasar ve yaralı olup olmadığı araştırılıyor.

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