Gaziantep'de korkutan deprem

Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar, evlerinden dışarı çıktı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı Deprem Bilgilendirme Servisi tarafından merkez üssü Nurdağı'nın Durmuşlar Mahallesi'nde saat: 20.44'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerin 7.67 kilometre derinliğinde meydana deprem nedeniyle vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde hasar ve yaralı olup olmadığı araştırılıyor.