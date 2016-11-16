Gaziantep'de kıraathanelere bomba atıldı

Gaziantep’te bir motosikletten iki kıraathanenin önüne atılan el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda can kaybı yaşanmazken, motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA'da yer alan habere göre, olay, saat 22.20’de Kıbrıs Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz saptanamayan bir kişi, motosikletle Magosa Caddesi’nden geçerken iki kıraathane önüne el yapımı patlayıcıyı attı. Poşetteki patlayıcı gürültüyle patlarken olayda şans eseri yaralanan olmadı. Patlama sesiyle olay yerine sevk edilen polisler, bölgede güvenlik önlemi alıp motosikletli kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. EmniyetMüdürü Erhan Gülveren de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Gaziantep Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi Magosa caddesindeki iki kıraathanenin önüne motosikletli bir şahıs tarafından atılan poşetin patladığı anlaşılmıştır. Olaydan kaynaklanan herhangi bir can kaybı, yaralı ve maddi hasar yoktur. Olay çok yönlü araştırılmakta olup, fail yada faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."