Gaziantep zorlanmadı

Turkcell Süper Lig'de 16. hafta maçında Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda Gaziantepspor, Bursaspor'u 2-0 mağlup etti.





Turkcell Süper Lig'de Gaziantep'te oynanan 16. hafta maçında Gaziantepspor, Bursaspor'u 2-0 mağlup etti.



Aşırı soğuk havaya karşın seyirciler karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Bursaspor, katı bir defans uygularken, kırmızı siyahlılar Tabata ve Beto ile gol aradı.



Gaziantepspor Teknik Direktörü Nurullah Sağlam'ın, Mehmet Yozgatlı ve Murat Ceylan'a ilk 11'de yer vermediği görüldü. Bursapor'da ise kadroya dahil edilen Yusuf Şimşek ilk 11'de yer almadı.



Maçın ilk yarısında ev sahibi Gaziantepspor, Bursaspor'a göre daha üstün oynayan taraftı ve aradığı golü son haftaların yıldız ismi Tabata ile 26. dakikada buldu.



İlk yarıda başka gol olmayınca devre 1-0 Gaziantepspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda yine üstün olan taraf ev sahibi Gaziantepspor'du. Bursaspor ise kontrataklarla gol aramaya çalıştı.



Gaziantepspor, 83. dakikada genç oyuncusu İbrahim Ferdi ile ikinci golü buldu ve maçı 2-0'a getirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-0 Gaziantepspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Gaziantepspor puanını 25'e çıkartırken, Bursaspor ise 22 puanda kalmış oldu.



GAZİANTEPSPOR: 2 - BURSASPOR: 0



Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Özgüç Türkalp, Hüseyin Fidan, Emin Yıldırım

Gaziantepspor: Mahmut Bezgin, İsmail Köybaşı, Deumi, Bekir İrtegün, Ivan De Souza, Erkan Sekman, Zurita, (Dk. 34 Murat Ceylan), Hakan Bayraktar, Erman Özgür, Tabata, Beto

Bursaspor: Ivankov, Veli, Ömer Erdoğan, İbrahim Öztürk, Mustafa Keçeli (Dk. 17 Emrah Kiraz), Sercan Yıldırım, Bekir Ozan, Mustafa Sarp, Yenal, Romashchenko, Gökhan Güleç

Goller: Dk. 25 Tabata ve Dk. 83 İbrahim Ferdi (Gaziantepsor)



MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada ilk tehlikeli atağı Gazianteppspor geliştirdi. Bursapor defansından seken top Tabata'nın önünde kaldı. Tabata meşin yuvarlağı Ivan De Souza'ya uzattı. Bu oyuncunun 25 metreden attığı sert şutta, top direğin dibinden auta gitti.



25. dakikada Gaziantepspor aradığı golü buldu. İsmail Köybaşı sol kanattan Bursaspor ceza alanına sokuldu ve meşin yuvarlağı ortaladı. Bursaspor oyuncularının kafasından seken top üst direğin içine çarparak tekrar oyun alanına döndü. Seken topu iyi takip eden Tabata, meşin yuvarlağı kafasıyla filelere gönderdi: 1-0



Tabata, attığı golün sevincini eşiyle paylaştı ve tribünlerde oturan eşini öptü.



42. dakikada Deumi'nin geri pasını kaleci Mahmut Bezgin eliyle alınca hakem endirekt serbest vuruş kararı verdi. Atışı Gökhan Güleç kullandı. Barajdan seken top Emrah Kiraz'ın önüne düştü. Emrah Kiraz'ın yakın mesafeden sert vuruşunda top üstten auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantepspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



İKİNCİ YARI



Turkcell Süper Lig'de Gaziantepspor, sahasında Bursaspor'u 2-0 yendi



54. dakikada Ivan sağ kanatta topu rakibinden aldı ve ceza alanı içindeki Beto'ya uzattı. Beto döndü ve topa sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleciden döndü, defans tehlikeyi önledi.



58. dakikada Tabata şık çalımlarla Bursasapor ceza yayına kadar sokuldu ve meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, auta gitti.



66. dakikada Gaziantepspor'un kazandığı köşe vuruşunu Tabata kullandı. Tabata'nın vurduğu top, Ömer'e çarptı. Gaziantepsporlu futbolcular topun futbolcunun eline çarptığı iddiasıyla penaltı itirazında bulunduysa da hakem oyunu devam ettirdi.



82. dakikada Gaziantepspor atağında Ivan, defanstan sıyrılarak Bursaspor ceza alanına sokuldu ve topu İbrahim Ferdi'ye uzattı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



84. dakikada Beto, Bursaspor ceza alanına sokuldu ve kaleciyi de geçti. Ancak müsait pozisyonda olmasına rağmen topa vurmadı ve meşin yuvarlağı İbrahim Ferdi'ye uzattı. Bu oyuncu Bursaspor kale çizgisi önündeki iki futbolcuya rağmen meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0



Karşılaşma Gaziantepspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

