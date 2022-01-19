Gaziantep Valisi: Mahsur kalan 900 civarında araç var, çalışma sürüyor

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip tarafında kardan kapanan yolun tamamen açıldığını söyledi. Valinin açıklamasına göre Nur Dağı kısmında da ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı. Mahsur kalan yaklaşık 900 aracın da 1-2 saate kadar bölgeden çıkması bekleniyor.

Gaziantep kent merkezinde dün sabah başlayan kar yağışında birçok kişi yolda mahsur kaldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, son durumu NTV'ye anlattı.

Gül, gelişmelerle ilgili şunları söyledi:

"Nizip tarafı kısmen ulaşıma açılmıştı, şimdi tamamen ulaşıma açıldı. Nurdağ tarafı tek şeritten ulaşıma açıldı. 900 civarındaki aracın tahliyesi devam ediyor. Yolun tek şeritli işlemesinde sıkıntı yok. Şu anda kalan 900 civarinda aracın tahliyesi devam ediyor. "

Bölgedeki çalışmaların sürdüğünü aktaran Gül, bölgede kalan vatandaşlara kumanya yardımlarının yapıldığını bildirdi. Tipi nedeniyle açılan yolların kapanabildiğini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Hastaneye gitmekteyken yolda kalan 186 kişi hastaneye ulaştırıldı. Sağlık sistemi o açıdan tam olarak çalıştı. Hastaneye gitmesi gerekip de gidemeyen tek vatandaşımız olmadı. 1780 araç, 2800 vatandaş kurtarıldı saat 10.00 itibarıyla. Bir o kadar kişinin daha yolda kaldığını düşünüyoruz."