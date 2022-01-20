Gaziantep Valisi, "Kapanan bütün yollarımız trafiğe açıldı" açıklamasını yaptı; sosyal medyada kapalı yolların fotoğrafı paylaşıldı

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla Gaziantep’te kapanan bütün yollarımız trafiğe açıldı" paylaşımını yaptı. Gül'ün paylaşımın altına yorum yapan sosyal medya kullanıcıları şehir içindeki kapalı yolların fotoğraflarını paylaştı.

Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla Gaziantep’te kapanan bütün yollarımız trafiğe açıldı. Geçmiş yıllarda bütün kış mevsiminde yağan kar bir günde yağdı. Bu olağanüstü dönemde yanımızda olan Bakanlarımız, Abdulhamit GÜL’e, Süleyman SOYLU’ya Adil KARAİSMAİLOĞLU,na Çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Gül'ün paylaşımlarına şu yorumlar yapıldı: