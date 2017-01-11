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BBC Türkçe

Gaziantep Valiliği: Terör bağlantısı bulunamadı

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü binasının hedef alındığı saldırıda "terör bağlantısının bulunmadığının anlaşıldığı" belirtildi. Olayla ilgili olarak üç kişi gözaltına alındı.

11 Ocak 2017 23:24

Gaziantep Valiliği dün Emniyet Müdürlüğü binasının hedef alındığı saldırıda "terör bağlantısının bulunmadığının anlaşıldığını" açıkladı.

Valilik ayrıca olayla ilgili olarak üç kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı: Saldırgan öldürüldü, bir polis yaralandı

Yapılan açıklama şöyle;

"İlimizde 10 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen İl Emniyet Müdürlüğümüze yönelik silahlı saldırı olayına ilişkin elde edilen veriler Basın Açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Menfur saldırıya ilişkin Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda;

1- Görevli Polis Memurlarımız tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın (M.K) adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir.

2- Olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen (3) kişi gözaltına alınmıştır.

3- Şu ana kadar yapılan çalışmalarda olayın terör bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır."

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün polis kontrol noktasına saldırı düzenlenmiş ve valilik çıkan çatışmada saldırganın öldürüldüğünü, bir polisin hafif yaralandığını açıklamıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş ise Gaziantep'teki olayın İzmir'deki saldırıya benzer olduğunun anlaşıldığını söylemişti.

Kurtulmuş, "Teröristin etkisiz hale getirilmesi, bir teröristin de olay yerinden kaçtığı yönünde bilgiler var. Onun da yakalanması için çemberin daraldığı anlaşılıyor, ümit ederim o ikinci kişinin de bir an evvel yakalanması sağlanmış olur" demiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Bu şunu gösteriyor; Türkiye'de terör örgütleri DAEŞ, PKK ve FETÖ arasında bir fark kalmamıştır. Bunların hepsi tabiri caizse aynı ofisin şubeleri gibi çalışmaktadır. Birbirlerine karşı desteklerini sunuyorlar. Amaç Türkiye'nin birliğini, beraberliğini bozup kaos ortamı oluşturmaktır"

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