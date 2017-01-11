Gaziantep Valiliği: Saldırıda terör bağlantısı bulunmuyor

Gaziantep Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın terör saldırısı olmadığını açıkladı. Saldırıya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

İlimizde 10 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen İl Emniyet Müdürlüğümüze yönelik silahlı saldırı olayına ilişkin elde edilen veriler (2017-1) sayılı Basın Açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Menfur saldırıya ilişkin Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda;

1- Görevli Polis Memurlarımız tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın (M.K) adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir.

2- Olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen (3) kişi gözaltına alınmıştır.

3- Şu ana kadar yapılan çalışmalarda olayın terör bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır.