Gaziantep Valiliği: Eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı 146 kilo patlayıcıyla yakalandı

Gaziantep Valiliği, eylem hazırlığındaki 8 PKK ve PYD üyesinin, 146 kilo patlayıcıyla birlikte yakalandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Sansasyonel Nitelikte Bombalı Eylem Hazırlığında Olan PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü ve örgüte finans sağlayan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.



Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilimizde merkezinde insansız hava aracı destekli operasyon gerçekleştirildi.



PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarına, değerli bina, önemli yerlere ve güvenlik güçlerine yönelik büyük şehirler başta olmak üzere ülkemiz genelinde sansasyonel nitelikte eylem hazırlığında olduklarına yönelik bilgi alınmıştır.



Eylem için gerekli olan patlayıcı maddelerin PYD/YPG terör örgütü tarafından illegal yollardan ülkemize ve ilimize getirildiği, eylemi gerçekleştirecek örgüte ulaştırılacağı yönünde istihbari bilgiler alınmıştır.



İlimiz merkezli başlatılan operasyonda, ilimiz ve Şanlıurfa’da (2)’si Suriye uyruklu (8) şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edilmiştir.



Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen boş çantalar içerisinde patlayıcı madde ve mühimmatların taşındığı tespit edilmiştir.



Yakalanan şahısların sorgulaması ve yer gösterme neticesinde yapılan aramalarda, arazide toprağa gömülü vaziyette tahrip gücü yüksek parça ve basınç etkili bomba yapımında kullanılan yaklaşık (70) kg. TNT ve (76) kg. PETİN olduğu değerlendirilen toplam (146) kg. ağırlığında patlayıcı madde ele geçirilmiştir.



(17) ayrı bombalı eylemde kullanılabilecek sayıda elektrikli kapsül, alıcı verici devre, uzaktan kumanda ve anahtar sisteminden oluşan bomba malzemesi,eylem için hazırlanacak olan bomba düzeneğinin devresinin anlatıldığı örgütsel imzalı (4) adet doküman, (1) adet Glock Marka tabanca ve bu tabancaya ait (3) adet şarjör ile (89) adet fişek, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne ait çok sayıda fotoğraf ele geçirilmiştir.



Ayrıca yapılan operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün finansmanında kullanıldığı değerlendirilen (9.551) kg altın, (967.000) Dolar, (1.060) Sterlin, (4.655) Avro ve (72.900) TL oluşan, Türk Lirası olarak yaklaşık toplam değeri (4.862.000) TL olan altın ve paralar ele geçirildi."

