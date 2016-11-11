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Ekonomi

Gaziantep Ticaret Odası’nda toplu istifa!

Yönetim kurulunun 11 üyesinden 9'u istifa etti

11 Kasım 2016 23:48

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun 11 üyesinden 9’u istifa etti.

Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada 2 üye dışındaki tüm üyelerin istifa ettiği duyurularak şöyle denildi: 

"Oda Yönetim Kurulumuz 11.11.2016 Cuma günü saat 14.00’te toplanmış olup, 11 yönetim kurulu üyemizin tamamı toplantıya iştirak etmiş; yönetim kurulu üyelerimizden Mustafa Bozgeyik ve Ömer Faruk Öztekin dışındaki 9 üyenin tamamı yönetim kurulundaki görevlerinden istifa etmiştir. Dolayısıyla 5174 Sayılı Kanun gereği yönetim kurulu düşmüştür. Meclisimizin sağlıklı bir seçim yapabilmesi ve odamızın selameti açısından böyle bir karar alınmıştır."

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