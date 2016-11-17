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Ekonomi

Gaziantep Ticaret Odası'na kayyım atandı

Odada yönetim kurulu topluca istifa etmişti

17 Kasım 2016 21:44

Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, odanın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na kayyım oldu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu'nun toplu halde istifa etmesinin ardından yapılan seçimde başkan belirlenemedi. Bunun üzerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, odanın Meclis Başkanlığı görevini yürüten Settar Konukoğlu'nu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na kayyım yaptı. 

Settar Konukoğlu, 1 ay içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması için odanın seçime gitmesini sağlayacak.

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