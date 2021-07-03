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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 213 şüpheli tutuklandı

03 Temmuz 2021 22:38

Gaziantep'te "Vatan" adıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 213'ü tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Haziran'da düzenlenen "Vatan" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 235'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 213'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 22'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden 29'unun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyon çerçevesinde, 46 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kentte 29 Haziran'da uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 310 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

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