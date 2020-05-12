Gaziantep'te vaka sayısı arttı; maske zorunlu oldu

Gaziantep'te yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalananların sayısının artması nedeniyle yoğunluyla dikkat çeken ve alışverişin kalbinin attığı tüm caddelerin girişlerine barikatlar kuruldu.

Gaziantep İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaş yoğunluğun fazla olduğu caddelere maskesiz girişler yasaklandı. Bu kapsamda özellikle Karagöz, İnönü, Gaziler ve Hoşgör caddelerinde maskesiz girişlere izin verilmiyor. Bahsi geçen caddelere giriş ve çıkışlar polis ve zabıta ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlanıyor, vatandaşların ateş ölçümleri yapılıyor. Maskesiz giriş yapmak isteyenler ise uyarılarak girişlerine izin verilmiyor.

Balıkesir'de Aydın ve Denizli'de de maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı.