Gaziantep'te Suriyeli ailenin kaldığı bina çöktü; anne yaşamını yitirdi

Gaziantep'te Suriyeli ailenin barındığı metruk binada meydana gelen göçükte 60 yaşındaki anne ve 3 çocuğu enkaz altında kalmıştı. Durumunun ağır olduğu belirtilen anne hayatını kaybetti.

Gaziantep'te, Suriyeli ailenin barındığı metruk binada meydana gelen göçükte anne ve 3 çocuğu enkaz altına kaldı. Enkazdan çıkarılarak Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3 çocuğu ile tedaviye alınan anne Fatma Rahmun (60), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)