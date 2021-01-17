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Gaziantep'te Suriyeli ailenin kaldığı bina çöktü; anne yaşamını yitirdi

Annenin durumu ağır

17 Ocak 2021 19:24

Gaziantep'te Suriyeli ailenin barındığı metruk binada meydana gelen göçükte 60 yaşındaki anne ve 3 çocuğu enkaz altında kalmıştı. Durumunun ağır olduğu belirtilen anne hayatını kaybetti. 

Gaziantep'te, Suriyeli ailenin barındığı metruk binada meydana gelen göçükte anne ve 3 çocuğu enkaz altına kaldı. Enkazdan çıkarılarak Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3 çocuğu ile tedaviye alınan anne Fatma Rahmun (60), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) 

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