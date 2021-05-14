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Spor

Gaziantep'te Koronavirüs'e yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi

14 Mayıs 2021 15:54

Süper Lig temsilcilerinden Gaziantep'te, Koronavirüs (Covid-19) vakasının 5'e yükseldiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 42. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde, üç futbolcunun daha test sonucu pozitif çıktı. Yapılan testlerle, takımdaki test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 5'e yükselmiş oldu. Açıklamada, "Oyuncularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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