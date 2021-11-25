Gaziantep'te "Kılıçdaroğlu’nun toplantısına gitmeyin" baskısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Kasım’da Gaziantep'te yaşayan Şanlıurfalı vatandaşlar ve kanaat önderleriyle yapacağı açıklanan, ancak daha sonra döviz kurlarındaki hızlı yükseliş nedeniyle iptal edilen salon toplantısına katılımın engellenmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

İddiaya göre, Gaziantep'teki Şanlıurfalıları bünyesinde barındıran iki hemşeri derneğinden Gaziantep Şanlıurfalılar Kültür ve Dayanışma Derneği (ŞANLIDER) üyelerine, çeşitli kişiler tarafından “O toplantıya katılmamaları yolunda ‘Telkin' ve ‘Rica' mesajları gönderildi. Bu girişimler üzerine Dernek Başkanı Mustafa İsmet Erdoğan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

“Hiç kimse kimsenin marabası, azabı, uşağı değildir”

Bu gelişme üzerine ŞANLIDER Başkanı Mustafa İsmet Erdoğan, sosyal medya hesabından “Bu toplantıya birileri hemşerilerimizi, dostlarımızı, gitmeyin diye aramış, baskı yapmıştır. Onlara bir hatırlatma yapma ihtiyacı hasıl olmuştur” diyerek şu açıklamayı yaptı:

“Siz ‘gitmeyin' dediğiniz için, yiğit adam, mert adam, adam gibi adam, 'Ben yüz kişi ile katılacağım' diyor. Hiç kimse aklını başkasının cebine koymuş değildir. Hiç kimse kimsenin marabası, azabı, uşağı değildir. Birileri kendisini efendi, ağa, bey, paşa olarak görebilir. Milleti kendisinin emir eri, uşağı olarak görebilir. Etrafına emir yağdırabilir. Buraya gideceksin, buraya gitmeyeceksin diyebilir. Günaydın. O dönem bitti. Herkesin gözü açıldı. Ne siz asilzadesiniz, ne de bir başkası soysuzdur. Siz gökten zembille inmediniz.

Size gökten ferman da gelmedi. Siz millete emir de veremezsiniz. Siz, kimin nereye gideceğine, nereye gitmeyeceğine karar da veremezsiniz. Herkesin kendi hür iradesi var. Herkes düşünebilir. Herkes karar verebilir. Herkesin bir fikri var artık. Züğürt ağaların dönemi bitti…

Allahtan başka kimseye boyun eğmedim. Eğmeyeceğim. Aklımı kimsenin cebine koymadım. Koymayacağım. Durduğum yerden geriye bir adım atarsam namerdim. İyyake na'büdü ve iyyake neastain/Biz yalnız sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.”

“Mahalle baskısına izin vermeyiz”

Paylaşımıyla ilgili olarak Sözcü'nün sorularını yanıtlayan Gaziantep Şanlıurfalılar Kültür ve Dayanışma Derneği ŞANLIDER Başkanı Eczacı Mustafa İsmet Erdoğan, dernek olarak siyasi partiler arasında taraf olmadıklarını ve bugüne kadar her görüşten siyasi partiye kendilerini ifade etme fırsatı verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Şanlıurfa'da 350 – 400 bin civarında Şanlıurfalı var. Bizim de dernek olarak 500 delegemiz, 5 bin civarında da üyemiz bulunuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 Kasım'da Şanlıurfa'ya yapacağı gezi öncesinde derneğimizi ziyaret etmek istedikleri yolunda talepte bulunuldu. Biz de dernek binamızın fiziki yetersizliği nedeniyle kendilerini bir restorantta misafir etmeyi uygun gördük.

Biz önceki dönemde iktidar partisinin milletvekilleri ve yöneticilerini de derneğimizde ağırladık. Son olarak 20 Mayıs'ta Ak Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci Bey'in de aralarında bulunduğu bir Ak Parti heyetini derneğimizde misafir ettik.

Bizim ilkemiz şudur: siyasetçi gelir, görüşlerini, yapacaklarını anlatır. Üyemiz dinler, kime oy vereceğini de kendisi karar verir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini de aynı ilkeyle kabul ettik. Ancak, bu öğrenilince ben ve birçok arkadaşım ‘Kibarca' biraz taciz edildik. Mesela, bana bazı arkadaşlar, ‘Senin eczanen var. Denetler, kapatırlar' diye kibarca uyarılarda bulundular.

Bu uyarılarda bulunanlara, bizim denek olarak bir siyasi partinin kurumsal temsilcisi olmadığımızı, mahalle baskısı yapılmasına izin vermeyeceğimizi, kimsenin de bizi dernek olarak kendi mahallesi olarak görmemesi gerektiği yolunda açıklamalar yaptık.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi benimle ilgili olarak ‘Tutuklandı' dedikodusu yayılarak dostlarımız arasında korku yaratılmaya çalışıldı. Bu da açıkçası beni çok rahatsız etti. Mesajımda belirttiğim gibi, gitmemesi konusunda telkinde bulunulan bir arkadaşımız, ‘Ben o toplantıya tek başıma gidecektim. Ama şimdi 100 kişiyle gideceğim' cevabı vermiş."

İşte o mesajlardan biri

Gaziantep ŞANLIDER üyelerine gönderildiği belirtilen mesajlardan birinde, “Eş, dost ve akrabalarımızdan ricamızdır. ŞANLIDER’in Gaziantep Kemal Kılıçdaroğlu programına katılmamalarını rica eder, saygılar sunarız.