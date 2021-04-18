Gaziantep'te kazanan yok

Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa 2-0 öne geçtiği maçta Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.
Kalyon Stadı'nda oynanan mücadelenin 5. dakikasında konuk ekip Thelin'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı başka gol olmadı.
58'de Thelin kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2. Ev sahibi takım 63'te Dicko ile farkı bire indirdi:1-2.
İkinci yarıda oyuna giren Muhammet Demir, 84'te attığı golle takımına bir puanı getirdi.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 51'e, üst üste üçüncü beraberliğini alan Kasımpaşa ise 37'ye yükseltti.