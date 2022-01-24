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Gaziantep'te iki çocuk yangında öldü

Osman Halil 4, Hannan Halil 6 yaşındaydı

24 Ocak 2022 15:47

Gaziantep’te bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen Suriye uyruklu ailenin 4 ve 6 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.

Gaziantep'te evde çıkan yangında Suriyeli 2 çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'ndeki bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yapılan incelemede evdeki 4 yaşındaki Osman Halil ile 6 yaşındaki Hannan Halil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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