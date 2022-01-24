Gaziantep'te iki çocuk yangında öldü

Gaziantep’te bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen Suriye uyruklu ailenin 4 ve 6 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.
Gaziantep'te evde çıkan yangında Suriyeli 2 çocuk hayatını kaybetti.
Merkez Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'ndeki bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yapılan incelemede evdeki 4 yaşındaki Osman Halil ile 6 yaşındaki Hannan Halil'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.