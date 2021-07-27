Civardaki evler tahliye edildi; patlama seslerinin duyulduğu Gaziantep'teki hurda deposu yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Gaziantep'te, hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Zaman zaman patlama seslerinin duyulan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yangına elektrik direğine çarpan bir kamyonunun neden olduğu belirtildi. Kopan tellerin yerdeki otları tutuşturduğu ve alevlerin depoya sıçradığı öğrenildi.

Sarısalkım Mahallesi'nde bulunan hurda deposunda, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Tekne yapımında kullanılan malzemelerin de bulunduğu depodaki yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının sıçrama ihtimali üzerine çevredeki evler tahliye edildi.

İtfaiye Daire Başkanı: Evlere sıçramaması için çalışmalar yapıldı, yangın sadece tesiste devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine, yangına ilk anından itibaren ekiplerin müdahale ettiğini söyledi.

Söz konusu tesisin tekne yapım malzemelerinin bulunduğu depo, tamir ve üretim yapılan tesisten oluşan yaklaşık 10 dönümlük bir alandan oluştuğunu anlatan Yılmaz, "Yangının çevredeki evlere sıçramaması için çalışmalar yapıldı. Yangın sadece tesiste devam ediyor. Çevre için herhangi bir sorun kalmadı. Ekiplerimizin kısa zamanda yangını kontrol altına almasını bekliyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Şahin bölgeye geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İtfaiye Daire Başkanı Cafer yılmaz ile birlikte yanan deponun bulunduğu bölgeye geldi. Fatma Şahin, yürütülen söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek, bilgi aldı. Şahin, tüm imkanların seferber edilerek yangına müdahale edildiğini kaydetti.