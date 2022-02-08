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Gaziantep'te doktora mermerle saldıran hasta yakını tutuklandı

1 aydır aranan Erkan Y., avukatı ile adliyeye gelerek teslim oldu

08 Şubat 2022 07:35

Gaziantep İslahiye'de, doktoru mermer isimlikle vurarak başından yaralayan hasta yakını "silahla kasten adam yaralama" suçundan tutuklandı.
 
İslahiye İlçe Devlet Hastanesi'ne 7 Ocak'ta gelen ve hastanenin iç hastalıkları uzmanı Dr. Sadık Oluk'a muayene olmak isteyen Nalan Y., kendisini muayene etmek istemeyen doktor ile tartışma yaşamıştı.
 
Gün içerisinde hastaneye gelen Nalan Y.'nin erkek kardeşi Erkan Y., Oluk'un odasına girmiş ve mermerden yapılan masa isimliğiyle kafasına vurarak doktoru darp etmişti.
Kafasına 8 dikiş atılan ve 10 gün iş göremez raporu alan Oluk'un şikayetçi olduğu zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
 
1 aydır aranan Erkan Y., avukatı ile adliyeye gelerek teslim oldu.
 
Zanlı, sulh ceza hakimliği tarafından "silahla kasten adam yaralama" suçundan tutuklandı.
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