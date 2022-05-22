Gaziantep'te bir kişi kızına ve sağlıkçılara bıçakla saldırdı

Gaziantep’te Orhan D. özel bir hastanenin acil servisinde önce kendisiyle gelmek istemeyen kızına, ardından sağlıkçılara bıçakla saldırdı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesindeki özel bir hastanenin Acil Servis Polikliniği’nde 2 gün önce öğlen saatlerinde yaşandı. Onunla birlikte gitmek istemeyen kızını zorla götürmeye çalışan Orhan D., ilk önce kızına, ardından sağlık çalışanlarına saldırdı. Acil Servis önünde kızını kovalayan Orhan D.’ye sağlık çalışanları engel olmak istedi.

Hastanenin içerisine koşan kızının peşinden giden Orhan D., hastane koridorlarında elinde bıçakla dolaşarak kızını aradı. “Beyaz kod” veren sağlıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Saldırgan kendisini sakinleştirmeye çalışan ambulans şoförü Bülent Arık'ı (45) iki kolundan bıçakla yaraladı. Yaralı sağlıkçı hastanede tedavi altına alınırken, Orhan D. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“Allah göstermesin arkadaşımız ölebilirdi de”

Hastane Genel Müdürü ve Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Cengiz Bayram, “Bir sağlıkçı arkadaşımızı iki kolundan bıçakla yaralamış. Allah göstermesin arkadaşımız ölebilirdi de. Toplum olarak kaybedecek bir şeyi olmayan insanlar oluşturduğumuz sürece şiddetin sonu gelmeyecek. Bu gibi olayları görmeye devam edeceğiz. Tabii ki bu olayın bir affı ve özrü olamaz. İnsanlar gerçekten gün geçtikçe daha sinirli ve saldırgan oluyor. Allah'a çok şükür ki bir hayati tehlike olmadı. Zaten hemen arkadaşımızın tedavisi yapıldı. İnşallah kısa zamanda iyileşecek. Ancak sağlıkta şiddeti bizi yönetenlerin kökten çözmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. (İHA)