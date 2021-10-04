Gaziantep'te belediyenin verdiği barınma desteği kadın öğrencileri kapsamıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin üniversite öğrencilerinin barınma sorununa ilişkin belediyeye ait gençlik kampları, merkezleri ve butik otellerin öğrencilere açılmasının kadın öğrencileri kapsamadığı ortaya çıktı.

Ülkenin dört bir yanında öğrencilerin barınma sorunlarına ilişkin taleplerinin ve mücadelelerinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yurt bulamayan öğrencilere 500 kapasiteli barınma imkanı sağlanacağını duyurmuştu.Şahin geçtiğimiz hafta “Yurdun çıkmamasının ne anlama geldiğini en iyi ben bilirim” dediği bir video ile öğrencilere belediyenin imkanlarından yararlanabilecekleri söylemişti.

Evrensel'in haberine göre, “Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi” isimli gençlik kampı alanı yetkilileri hem kendi alanlarının hem de belediyenin öğrencilerin barınması için sağlanan alanların yalnızca erkek öğrencilere tahsis edildiğini belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ise konuya dair iddialara bir cevap vermedi.