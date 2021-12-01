Gaziantep'te bebeğe işkence eden Yunus Göç'ün ifadesi ortaya çıktı

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini dövdüğü görüntüler ortaya çıkan baba Yunus Göç’ün emniyet ifadesi ortaya çıktı.

sabah gazetesinde yer alan habere göre, görüntülerin ardından gözaltına alınan Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu. Yoğun bakımdaki bebeğin tedavisi sürerken babanın emniyette verdiği ifadesine ulaşıldı. Yunus Göç'ün ifadesinde çocuğunu bir anlık sinirle dövdüğünü belirtirken suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.

'Bir anlık sinirle oldu'

Çocuğu mama vermek için kucağına aldığını ifadesinde belirten Göç, “Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eşi, ocak ayında uzaklaştırma kararı aldırmış

Ocak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan bebeğin annesi Semra Göç’ün kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Aile büyüklerinin araya girmesinin ardından Semra Göç, tekrardan evine döndüğü öğrenildi. Anne Göç’ün eşine karşı 4 ay önce açtığı boşanma davasından 2 ay önce de yine aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiği belirtildi.