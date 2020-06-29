Gaziantep'te asker adayının testi pozitif çıktı, 68 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'te askere gitmeye hazırlanan B.C.B.'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı. B.C.B. tedaviye alınırken, yaşadığı cami lojmanı ve cami, giriş çıkışlara kapatıldı. B.C.B.'nin temasta bulunduğu tespit edilen 68 kişi de karantinaya alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Yolçatı Camii imamının oğlu B.C.B.'ye, askere gitmek için gerçekleştirdiği işlemler sırasında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı. Gelen mesajla test sonucunun pozitif çıktığını öğrenen B.C.B., gittiği hastanede tedaviye alındı.

Filyasyon ekibinin yaptığı çalışma sonucunda ise B.C.B.'nin ailesinin yaşadığı lojman, babasının imamlık yaptığı cami ve camiye namaza gelenlerin de aralarında bulunduğu 53 evde yaşayan 68 kişi, İslahiye Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla tedbir amaçlı 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Giriş ve çıkışlar yasaklandı

Jandarma ekipleri karantinaya alınan cami ve evlerin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.