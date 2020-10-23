Gaziantep'te 13 kedi zehirlenerek öldürüldü!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Gaziantep'te 13 kedinin zehirlenerek öldürüldüğünü duyurarak hayvan hakları yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini söyledi.

Gaziantep'te kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, fare zehiri ile 13 kediyi öldürdü. Olayı Twitter hesabından duyuran HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu AKP'nin hayvan hakları yasasını 1 yıldır oyalamalarla geciktirdiğini belirterek bu katliamın vebalinin AKP'lilerin boynunda olduğunu kaydetti.

Gergerlioğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef bugün Gaziantep'te kedi katliamı vardı! Bir şahıs fare zehiri dökmüş, 12-13 kedi ölmüş, son anda kurtarılan da var, Hayvan hakları yasasını geciktiren @Akparti ye tekrar hatırlatıyorum!!! Geçen seneden beri oyaladığınız yasa sonucu bu canlıların vebali boynunuzdadır!!!"