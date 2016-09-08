Gaziantep-Suriye sınırı özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Gaziantep Valiliği, Beşkılıç-Türkyurdu arasından kalan bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde 3 Eylül 2016 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayıp, 17 Eylül 2016 Cumartesi günü saat 17.00'de bitecek şekilde (15) gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 3-17 Eylül 2016 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılacaktır'' denildi.