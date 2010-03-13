Gaziantep son dakikada yıkıldı

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GAZİANTEPSPOR: 1 - TRABZONSPOR: 1

NTV Spor'dan Devrim Çetin'in haberine göre Turkcell Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Gaziantepspor sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.Şenol Güneş yönetiminde Trabzonspor, aslında ilk başlarda çok iyi gidiyordu ve Bursaspor ile deplasmanda oynanan maça kadar sadece sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olmuş ve kalan tüm maçlardan 3 puan çıkarmıştı.Zirve yolundaki rakipleri de puan kaybedince biraz olsun Karadeniz ekibi şampiyonluk için ümitlenmişti. Bursaspor maçında alınan beraberlik tüm tılsımı bozdu ve daha sonraki hafta sahasında İstanbul Büyükşehir Belediye ve deplasmanda Antalyaspor ile berabere kalan Trabzonspor, 3 maç aradan sonra geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek yine umutlarını yeşertmişti.2010 yılında oynadığı hiçbir maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, Gaziantepspor deplasmanındaydı ve tüm planlar 3 puan üzerine kurulmuştu. Şenol Güneş sürpriz bir kararla Arjantinli Colman ve Hırvat sol bek Cale'yi Gaziantep'e götürmemişti ve Egemen de yedekler arasındaydı.Geçtiğimiz hafta takımı belki de ipten alan Gabric yine yedek kulübesindeydi Karadeniz ekibinde. Orta sahada Colman'ın yerine Sezer Badur, sol bekte ise genç Ferhat görev yapıyordu.Ev sahibi takım Gaziantepspor'da ise daha önceleri orta sahada görmeye alıştığımız Serdar Kurtuluş sağ bekte yer alırken, takımın en golcü oyuncusu Souza ise sürpriz kararla yedek kulübesine çekilmişti.Maçta ilk dakikalarda karşılıklı ataklar görülürken, Gaziantepspor'un biraz daha etkili olduğu gözlerden kaçmıyordu.Dakikalar 37'yi gösterdiğinde Gaziantepspor atağında yabancı oyuncuların işbirliği golü getirdi. Zurita sol taraftaki Jorginho'yu topu verdi, bu oyuncunun çizgiden çevirdiği topun gelişine bir başka yabancı oyuncu Beto ağlara göndermeyi başarmıştı ve devre bu skorla sona erdi.İkinci yarıda Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş, sol bekte etkisiz gözüken Ferhat'ı çıkarmış ve yerine Alanzinho'ya şans vermişti. Bu değişikle takımda kale dışında her bölgede oynayan Serkan Balcı, sol beke geçmişti.Trabzonspor ikinci yarı ev sahibine oranla çok daha etkili gelirken, Gaziantepspor ise bulduğu ani ataklarla tehlikeli oluyordu.Trabzonspor'da kader anı 83. dakikaydı. Burak Yılmaz ceza sahası içinde kaleci Mahmut Bezgin ile karşı karşıya kaldığı anda gol atmayı başaramamış, bir başka deyişle ise kaleci Mahmut Bezgin topu kurtarmayı başarmıştı.Özellikle son 5 dakikada Trabzonspor, Gaziantepspor kalesine iyice yüklendi. Dakikalar 89'u gösterdiğinde Alanzinho sahneye çıktı ve beraberliği son anda kurtaran golü ağlara bıraktı.Bu sonuçla Gaziantepspor ise puanını 33'e, Trabzonspor ise 43'e yükseltti.Kamil OcakCüneyt Çakır, Serkan Ok, Orkun AktaşMahmut Bezgin xx, Serdar Kurtuluş xx, Deumi xx, Tolga Seyhan xx, Ivan De Souza xx, Murat Ceylan xx, Zurita xxx, Jorginho xx (Dk. 73 Hakan Bayraktar x), Erman Özgür xx, Olcan xx (Dk. 81 Ahmet Arı x), Beto xx (Dk. 65 Souza x)Onur Kıvrak xx, Ömer Aysan xx, Remzi Giray xx, Song xx, Ferhat x (Dk. 46 Alanzinho xx), Serkan Balcı xx, Selçuk İnan x (Dk. 78 Teofilo x), Sezer Badur x, Engin Baytar x (Dk. 62 Gabric x), Burak Yılmaz x, Umut Bulut xDk. 37 Beto (Gaziantepspor), Dk. 89 Alanzinho (Trabzonspor)Dk. 51 Selçuk İnan, Dk. 89 Alanzinho (Trabzonspor), Dk. 84 Tolga Seyhan, Dk. 87 Erman Özgür (Gaziantepspor)